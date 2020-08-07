6 августа Губернатор Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства региона Евгением Беленецким. Они обсудилиход реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», а также вопросы модернизации коммунального комплекса, выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов, подготовки региона к отопительному сезону.

Губернатор отметил, что в блоке, который курирует Евгений Беленецкий, много ответственных и сложных сфер деятельности, где результаты работы более всего заметны людям.

– ЖКХ, автодороги, строительство – здесь, как правило, и жалоб от граждан поступает больше, потому что это то, с чем жители сталкиваются ежедневно у себя дома, во дворах, на улицах, и, конечно, эти обращения должны внимательно рассматриваться и учитываться в дальнейших планах работы, – сказал глава региона.

По словам Евгения Беленецкого, на 2020 год по нацпроекту «Жилье и городская среда» заявлен довольно серьезный показатель по вводу жилья в регионе – 881 тыс. кв. метров. С учетом некоторого спада на фоне пандемии в отношении проектного финансирования и выданных разрешений на строительство планируется ввести к концу года 760 тыс.кв.м. или 95% к итоговому значению 2019 года. «Направлено ходатайство о корректировке показателей федерального проекта в Минстрой России, ждем согласования, – сказал зампред Правительства региона. – Созданный ранее задел позволяет нам сохранять темпы строительства, они нас сегодня устраивают».

В регионе реализуется адресная программа по расселению граждан из аварийного жилья. Как отметил Евгений Беленецкий, в рамках 1 этапа (2019-2020 гг.) 70 квартир из 194 расселены, заключены контракты на приобретение 192 помещений, что составляет 98,6% от плана. На контроле находится деятельность по расселению граждан в г. Касимове, где есть риск невыполнения планов в связи с низкими темпами строительства двух многоквартирных домов. С подрядчиком ведется соответствующая работа. На втором этапе (2020-2021 гг.) планируется расселить 94 аварийных помещения, по 50% из них уже заключены соответствующие контракты.

Губернатор поручил Евгению Беленецкому принять необходимые меры для повышения темпов работ в жилищном строительстве и в отношении четкого исполнения планов программы по расселению аварийного жилья.

– Необходимо вести мониторинг, чтобы понимать на какие цифры мы в итоге выйдем, уделять больше внимания информированию граждан о возможностях приобретения жилья, льготной ипотеке, которая была инициирована Президентом РФ, снижении первоначального взноса с 30% до 15%, – сказал Николай Любимов. – Сегодня все делается для того, чтобы было больше возможностей у людей покупать жилье, а у застройщиков соответственно – больше строить.

Особое внимание в ходе обсуждения нацпроектов было уделено вопросам строительства социальных объектов. В текущем году должны быть завершены 16 из 19 объектов, которые сейчас возводятся в регионе. На 2022 год запланирована сдача в эксплуатацию главного корпуса онкологического диспансера. По словам Евгения Беленецкого, эта важная стройка находится под пристальным контролем, работы на объекте идут с опережением графика.

В отношении дорожных работ был изменен подход и методики подготовки проектов, что позволит привести в нормативное состояние большее количество участков, в том числе в г. Рязани, выполнить комплексный ремонт, включающий благоустройство тротуаров и придомовых территорий.

– Комплексный подход к ремонту дорог оправдан. Люди будут видеть, что не просто новый асфальт на дорогу положили, но и привели в порядок бордюры, тротуары, зеленые зоны, – отметил Николай Любимов, добавив, что необходимо добиваться эффективного решения проблемного вопроса синхронизации работ со службами ЖКХ.

Губернатор поручил зампреду взять на контроль при планировании бюджетов своевременную подготовку проектно-сметной документации в муниципальных образованиях, которая потребуется при проведении ремонта, благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в 2021 году. Николай Любимов отметил, что в числе значимых объектов – реконструкция площади Ленина, Торговых рядов, Торгового городка в г. Рязани, набережной р. Трубеж и сквера в Рязанском Кремле.