Пятница, 7 августа, 2020
24.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниВластьОрганы властиПравительство

Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства региона Евгением Беленецким

7info 2

6 августа Губернатор Николай Любимов встретился с заместителем председателя правительства региона Евгением Беленецким. Они обсудилиход реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», а также вопросы модернизации коммунального комплекса, выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов, подготовки региона к отопительному сезону.

Губернатор отметил, что в блоке, который курирует Евгений Беленецкий, много ответственных и сложных сфер деятельности, где результаты работы более всего заметны людям.

– ЖКХ, автодороги, строительство – здесь, как правило, и жалоб от граждан поступает больше, потому что это то, с чем жители сталкиваются ежедневно у себя дома, во дворах, на улицах, и, конечно, эти обращения должны внимательно рассматриваться и учитываться в дальнейших планах работы, – сказал глава региона.

По словам Евгения Беленецкого, на 2020 год по нацпроекту «Жилье и городская среда» заявлен довольно серьезный показатель по вводу жилья в регионе – 881 тыс. кв. метров. С учетом некоторого спада на фоне пандемии в отношении проектного финансирования и выданных разрешений на строительство планируется ввести к концу года 760 тыс.кв.м. или 95% к итоговому значению 2019 года. «Направлено ходатайство о корректировке показателей федерального проекта в Минстрой России, ждем согласования, – сказал зампред Правительства региона. – Созданный ранее задел позволяет нам сохранять темпы строительства, они нас сегодня устраивают».

В регионе реализуется адресная программа по расселению граждан из аварийного жилья. Как отметил Евгений Беленецкий, в рамках 1 этапа (2019-2020 гг.) 70 квартир из 194 расселены, заключены контракты на приобретение 192 помещений, что составляет 98,6% от плана. На контроле находится деятельность по расселению граждан в г. Касимове, где есть риск невыполнения планов в связи с низкими темпами строительства двух многоквартирных домов. С подрядчиком ведется соответствующая работа. На втором этапе (2020-2021 гг.) планируется расселить 94 аварийных помещения, по 50% из них уже заключены соответствующие контракты.

Губернатор поручил Евгению Беленецкому принять необходимые меры для повышения темпов работ в жилищном строительстве и в отношении четкого исполнения планов программы по расселению аварийного жилья.

– Необходимо вести мониторинг, чтобы понимать на какие цифры мы в итоге выйдем, уделять больше внимания информированию граждан о возможностях приобретения жилья, льготной ипотеке, которая была инициирована Президентом РФ, снижении первоначального взноса с 30% до 15%, – сказал Николай Любимов. – Сегодня все делается для того, чтобы было больше возможностей у людей покупать жилье, а у застройщиков соответственно – больше строить.

Особое внимание в ходе обсуждения нацпроектов было уделено вопросам строительства социальных объектов. В текущем году должны быть завершены 16 из 19 объектов, которые сейчас возводятся в регионе. На 2022 год запланирована сдача в эксплуатацию главного корпуса онкологического диспансера. По словам Евгения Беленецкого, эта важная стройка находится под пристальным контролем, работы на объекте идут с опережением графика.

В отношении дорожных работ был изменен подход и методики подготовки проектов, что позволит привести в нормативное состояние большее количество участков, в том числе в г. Рязани, выполнить комплексный ремонт, включающий благоустройство тротуаров и придомовых территорий.

– Комплексный подход к ремонту дорог оправдан. Люди будут видеть, что не просто новый асфальт на дорогу положили, но и привели в порядок бордюры, тротуары, зеленые зоны, – отметил Николай Любимов, добавив, что необходимо добиваться эффективного решения проблемного вопроса синхронизации работ со службами ЖКХ.

Губернатор поручил зампреду взять на контроль при планировании бюджетов своевременную подготовку проектно-сметной документации в муниципальных образованиях, которая потребуется при проведении ремонта, благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в 2021 году. Николай Любимов отметил, что в числе значимых объектов – реконструкция площади Ленина, Торговых рядов, Торгового городка в г. Рязани, набережной р. Трубеж и сквера в Рязанском Кремле.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяМигранты связали медвежонка и со смехом измывались над ним
Следующая статьяРязанцы могут моментально оформить кредит на почте

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Ребёнка, отравившегося токсическим веществом, доставили на вертолёте в Рязань

Новости Рязани
Вертолёт санавиации вновь прибыл в Касимов. На этот раз помощь потребовалась ребёнку, отравившемуся токсическим веществом, сообщает пресс-служба Минздрава. Полуторогодовалый...
Узнать больше

В Рязанской области оштрафовали ещё одного владельца зоопарка

Новости Рязани
Владельца парка «Пересвет» в городе Рыбное оштрафовали за ненадлежащее содержание животных. Управление Россельхознадзора и прокуратура Рыбновского района провели проверку.
Узнать больше

О реструктуризации попросили более 4 тысяч держателей платежных карт

Новости Рязани
Заявление на изменение условий обслуживания долга по платежным картам с 20 марта по 29 июля 2020 года подали 4122 рязанца. Одобрены 60,5%...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Новости Рязани
Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете "Рязанские ведомости" 6 августа. Согласно распоряжению,...
Узнать больше

В Рязани автомобиль сбил пенсионерку с 5-летней девочкой

Новости Рязани
По предварительным данным, бабушка с девочкой переходили дорогу вне пешеходного перехода. Обе получили травмы и были госпитализированы.
Узнать больше

Второй этап рыбатлона пройдет на карповом озере под Рязанью

Новости Рязани
15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец состоится 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону со всеми возможными мерами санитарно-эпидемиологической...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+