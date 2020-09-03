Николай Дроздов поблагодарил рязанского губернатора

В адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова поступила благодарность от доктора биологических наук, профессора Николая Дроздова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В письме Дроздов выражает благодарность Любимову за поддержку экологического просвещения детей. Кроме того, в адрес главы региона направлено письмо с благодарностью за содействие экологическому образованию и воспитанию экологической культуры.

Отмечается поддержка в продвижении комплексной Медиапрограммы экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста, которая создана с целью практической реализации «экологических» изменений в статье 114 Конституции РФ об улучшении качества жизни и сохранении окружающей среды, — сказано в сообщении правительства.

Также губернатора поблагодарили за внимание к просветительскому проекту «Мои зелёные сказки». Отметим, что в Рязанской области уделяется большое внимание экологическому образованию. Ежегодно в регионе проходят, акции, форумы, конкурсы и выставки. В 2019 году в природоохранных акциях приняли участие 4,5 тыс рязанцев.