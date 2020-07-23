Участники публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2019 год задали вопросы представителям регионального правительства

Участники публичных слушаний по проекту закона Рязанской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в четверг, 23 июля, смогли задать представителям регионального правительства интересующие вопросы. Речь шла о компенсациях из федерального бюджета выпадающих доходов в связи с отменой налога на движимое имущество, новшествах по контролю за качеством дорожно-строительных работ, особенностях реализации программы поддержки местных инициатив и мерах поддержки промышленности, о роли в этом процессе инфраструктурных организаций.

Член Молодежного парламента при Рязанской областной Думе Павел Лебедев задал вопрос о развитии системы образования.

– В последние годы на повестке дня стоят вопросы о местах в яслях и необходимости строительства современных школ. Что в целом по региону удалось сделать в 2019 году, чтобы решить эти проблемы? – сказал он, обращаясь к министру образования и молодежной политики Рязанской области.

Глава регионального министерства образования Ольга Щетинкина сообщила, что решение этих вопросов велось в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». В 2019 году было введено 530 мест для детей раннего дошкольного возраста в Рыбновском и Рязанском районах, а также в областном центре. Кроме того, в тех же муниципалитетах начато строительство еще 7 объектов со сроком сдачи в 2020 году. Дополнительно 140 ясельных мест в районах области было организовано за счет средств регионального бюджета. Также в ответе на вопрос прозвучали данные по новым общеобразовательным учреждениям.

– По проекту «Современная школа» строится школа на 1100 мест в Рязани. Также в 2019 году возведены школа в селе Ерахтур Шиловского района и пристройка к сельской школе в Шацком районе, – уточнила Ольга Щетинкина. – Еще уже в этом году будут введены новые школы в селе Незнаново Кораблинского района, в Горроще и в Дядькове.

Председатель Думы муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Иван Шерняев акцентировал внимание на поддержке аграрного комплекса.

– Мы сегодня услышали, что на поддержку сельскохозяйственной отрасли в прошедшем году выделен достаточно большой объем бюджетных средств. Какие качественные изменения в производстве сельскохозяйственной продукции они позволили осуществить? – спросил он. – Удалось ли в 2019 году привлечь внебюджетные инвестиции в сферу АПК? Какие меры поддержки инвесторы посчитали наиболее привлекательными.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков пояснил, что в целом на поддержку отрасли в минувшем году было выделено 3,4 миллиарда рублей. Основные экономические показатели выполнены со значительным ростом к предыдущему периоду. Так, продукции сельского хозяйства произведено на сумму 70 миллиардов рублей, индекс производства составил 116,6%. Выросло производство молока, мяса и яиц. Индекс производства продукции в растениеводстве достиг 123%. Валовой сбор зерна в 2019 году – 2 миллиона 43 тысячи тонн. Это один из лучших результатов за всю историю рязанского земледелия. Площадь пашни составила миллион гектаров. Этого результата удалось добиться за счет ввода в оборот неиспользуемых земель. Также в отрасль привлечено инвестиций на сумму около 10 миллиардов рублей, что позволило создать 600 новых рабочих мест.

На публичных слушаниях прозвучали и видеовопросы. Павел Некрасов из села Тырново Пронского района адресовал правительству региона вопрос о развитии цифровых технологий.

– Сейчас такое время сложное, мы увидели насколько важно иметь интернет, – отметил житель села. – И дети учились по интернету, и обращения в органы власти, и в коммунальные службы все можно делать через интернет. Но, особенно в сельской местности, не везде есть хорошая связь. Где в 2019 году появился широкополосный интернет, и какие средства областного бюджета направлялись на решение этой задачи?

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков рассказал что развитие информационной инфраструктуры в сфере связи велось по федеральной программе по устранению цифрового неравенства и подключению к интернету объектов социальной сферы. Благодаря участию региона в ее реализации, в 2019 году доступ к высокоскоростному интернету получили 219 частных пользователей и 240 объектов социальной сферы.

Как было отмечено, мнения участников слушаний будут учтены в дальнейшем при рассмотрении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год на профильном комитете и заседании Думы.