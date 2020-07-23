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Участники публичных слушаний по исполнению областного бюджета за 2019 год задали вопросы представителям регионального правительства

7info7

Участники публичных слушаний по проекту закона Рязанской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в четверг, 23 июля, смогли задать представителям регионального правительства интересующие вопросы. Речь шла о компенсациях из федерального бюджета выпадающих доходов в связи с отменой налога на движимое имущество, новшествах по контролю за качеством дорожно-строительных работ, особенностях реализации программы поддержки местных инициатив и мерах поддержки промышленности, о роли в этом процессе инфраструктурных организаций.

Член Молодежного парламента при Рязанской областной Думе Павел Лебедев задал вопрос о развитии системы образования.

– В последние годы на повестке дня стоят вопросы о местах в яслях и необходимости строительства современных школ. Что в целом по региону удалось сделать в 2019 году, чтобы решить эти проблемы? – сказал он, обращаясь к министру образования и молодежной политики Рязанской области.

Глава регионального министерства образования Ольга Щетинкина сообщила, что решение этих вопросов велось в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». В 2019 году было введено 530 мест для детей раннего дошкольного возраста в Рыбновском и Рязанском районах, а также в областном центре. Кроме того, в тех же муниципалитетах начато строительство еще 7 объектов со сроком сдачи в 2020 году. Дополнительно 140 ясельных мест в районах области было организовано за счет средств регионального бюджета. Также в ответе на вопрос прозвучали данные по новым общеобразовательным учреждениям.

– По проекту «Современная школа» строится школа на 1100 мест в Рязани. Также в 2019 году возведены школа в селе Ерахтур Шиловского района и пристройка к сельской школе в Шацком районе, – уточнила Ольга Щетинкина. – Еще уже в этом году будут введены новые школы в селе Незнаново Кораблинского района, в Горроще и в Дядькове.

Председатель Думы муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Иван Шерняев акцентировал внимание на поддержке аграрного комплекса.

– Мы сегодня услышали, что на поддержку сельскохозяйственной отрасли в прошедшем году выделен достаточно большой объем бюджетных средств. Какие качественные изменения в производстве сельскохозяйственной продукции они позволили осуществить? – спросил он. – Удалось ли в 2019 году привлечь внебюджетные инвестиции в сферу АПК? Какие меры поддержки инвесторы посчитали наиболее привлекательными.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков пояснил, что в целом на поддержку отрасли в минувшем году было выделено 3,4 миллиарда рублей. Основные экономические показатели выполнены со значительным ростом к предыдущему периоду. Так, продукции сельского хозяйства произведено на сумму 70 миллиардов рублей, индекс производства составил 116,6%. Выросло производство молока, мяса и яиц. Индекс производства продукции в растениеводстве достиг 123%. Валовой сбор зерна в 2019 году – 2 миллиона 43 тысячи тонн. Это один из лучших результатов за всю историю рязанского земледелия. Площадь пашни составила миллион гектаров. Этого результата удалось добиться за счет ввода в оборот неиспользуемых земель. Также в отрасль привлечено инвестиций на сумму около 10 миллиардов рублей, что позволило создать 600 новых рабочих мест.

На публичных слушаниях прозвучали и видеовопросы. Павел Некрасов из села Тырново Пронского района адресовал правительству региона вопрос о развитии цифровых технологий.

– Сейчас такое время сложное, мы увидели насколько важно иметь интернет, – отметил житель села. – И дети учились по интернету, и обращения в органы власти, и в коммунальные службы все можно делать через интернет. Но, особенно в сельской местности, не везде есть хорошая связь. Где в 2019 году появился широкополосный интернет, и какие средства областного бюджета направлялись на решение этой задачи?

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков рассказал что развитие информационной инфраструктуры в сфере связи велось по федеральной программе по устранению цифрового неравенства и подключению к интернету объектов социальной сферы. Благодаря участию региона в ее реализации, в 2019 году доступ к высокоскоростному интернету получили 219 частных пользователей и 240 объектов социальной сферы.

Как было отмечено, мнения участников слушаний будут учтены в дальнейшем при рассмотрении отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год на профильном комитете и заседании Думы.

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