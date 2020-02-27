Банк «Открытие» выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд рублей на рекордный срок 8 лет

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций крупнейшей лизинговой компании России ПАО «ГТЛК» серии 001P-16 совокупным номинальным объемом 10 млрд рублей.

В процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем в 1,5 раза превысил предложение. Это позволило снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6,95% годовых (соответствует доходности 7,07% годовых), несмотря на рекордно длинный для ГТЛК срок обращения бумаг в 8 лет.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.

Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 27 февраля 2020г.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

«ГТЛК продолжает расширять свое предложение на облигационном рынке, тестируя все более длинные сроки, а значительный спрос со стороны различных категорий инвесторов подтверждает устойчивый интерес к эмитенту и его высокому кредитному качеству», – прокомментировал сделку старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Организаторами размещения облигаций ПАО «ГТЛК» также выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.

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