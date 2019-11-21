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В Рязани объединили два муниципальных предприятия

21 ноября на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты одобрили реорганизацию МП «Управления капитального строительства» в форме присоединения к нему МУП «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и градостроительству».

И.о. начальника управления капстроительства мэрии Сергей Алешин пояснил, что «Управление капитального строительства» располагается на арендуемых площадях, а Информационно-кадастровый центр бесплатно пользуется большим помещением на улице Введенской. При этом в штате ИКЦ всего три человека.

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Слияние позволит сэкономить на арендной плате и объединить функции двух муниципальных предприятий.

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