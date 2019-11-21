Рязанская область занимает первое место в ЦФО по величине взноса за капремонт

Рязанская область занимает первое место после Москвы по величине взноса за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом на 21 ноября, на заседании комитета Рязанской гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности, сообщил управляющий Отделением Рязань Главного управления Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.



Только в прошлом году взнос повысился на 45,3%, что стало самым высоким приростом в Центральном федеральном округе. С 1 января 2019 года коэффициент составляет 11,65 рубля за квадратный метр.

‡агрузка...



Регион также занимает одно из лидирующих место по темпам роста тарифов ЖКХ.

Кузнецов отметил, что эти факторы влияют на рост цен на продукты питания и в целом инфляцию в регионе, которая является более высокой, чем в целом по стране.