В рязанской администрации отложили вопрос с размещением кафе в ЦПКиО

2 ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание по вопросам развития ЦПКиО.
На совещании обсудили концепцию развития парка. Она подразумевает реконструкцию входных групп, создание рекреационных зон, спортивных и культурных площадок, мест общественного питания. Концепцию дополнили идеи рязанцев по развитию береговой линии, реконструкции гидротехнического узла, восстановлению пешеходных дорожек В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» отремонтирован Зелёный театр, территория вокруг него благоустроена.
На сегодняшний день решается вопрос с размещением на территории парка объектов общепита. Согласно опросу, который проводился в соцсетях, половина участников выступили против этой идеи.
По сообщению сайта мэрии Рязани, больше рязанцев волнует освещение, организация велодорожек и установка туалетов в ЦПКиО.