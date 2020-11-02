В рязанской администрации отложили вопрос с размещением кафе в ЦПКиО

2 ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание по вопросам развития ЦПКиО.

На совещании обсудили концепцию развития парка. Она подразумевает реконструкцию входных групп, создание рекреационных зон, спортивных и культурных площадок, мест общественного питания. Концепцию дополнили идеи рязанцев по развитию береговой линии, реконструкции гидротехнического узла, восстановлению пешеходных дорожек В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» отремонтирован Зелёный театр, территория вокруг него благоустроена.

На сегодняшний день решается вопрос с размещением на территории парка объектов общепита. Согласно опросу, который проводился в соцсетях, половина участников выступили против этой идеи.

Мнение людей для нас очень важно, — отметила Елена Сорокина. — Мы всегда опираемся на него, когда принимаем важные для города решения. Поэтому вопрос с организацией точек общественного питания на территории парка мы ставим «на паузу», до того момента, пока у жителей не возникнет такая потребностью.

реклама

По сообщению сайта мэрии Рязани, больше рязанцев волнует освещение, организация велодорожек и установка туалетов в ЦПКиО.

Мы обязательно предусмотрим все это на дальнейшую перспективу развития территории. Благодаря поддержке Правительства региона, планируем полностью решить вопрос освещения – это первостепенная задача для обеспечения безопасности и комфорта для отдыхающих в парке, — добавила глава администрации.