Рязанцы посмотрели Парад Победы на большом экране

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24 июня Рязань присоединилась к Всероссийским патриотическим акциям, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В 10 утра на Площади Победы началась трансляция московского Парада на большом экране. К его просмотру присоединились жители Рязани. Кроме того, в течение всего дня на экране рязанцы смогут увидеть хроники Парадов прошлых лет и поздравления ветеранов.

Ещё одной акцией, которую провела Рязань, стала акция «Весть Победы». Вместе со всей страной в Рязани прозвучали гудки автомобилей и звон колоколов в церквях. Волонтёры выпустили в небо символ мира – голубей.