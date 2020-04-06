Руководители администрации на собственные средства купили планшеты для воспитанников интерната

6 апреля начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков передал ученикам школы-интерната имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Полетаева» планшеты. С их помощью дети смогут учиться дистанционно. Как сообщает сайт администрации, руководители города на личные средства купили более 80 гаджетов.

Ранее планшеты школьникам уже передала глава администрации Елена Сорокина.

Напомним, в связи с режимом повышенной готовности рязанские школы перешли на дистанционное обучение.