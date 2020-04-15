На клумбах в Рязани высадят 400 тысяч цветов

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С конца апреля по июнь в Рязани планируется высадить на клумбах 400 тысяч цветов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сажать цветы будут работники Дирекции благоустройства города. Сейчас в теплицах предприятия, работающих круглогодично, идёт пикировка цветов. Там растут розы, бархатцы, бегония и другие цветы.

Бархатцы выращивают нескольких сортов – лимонный, красный, пятнистый и с окантовкой. Растения неприхотливы, переносят заморозки и цветут в течение всего лета. Также в сообщении администрации отмечается, что запах бархатцов отпугивает вредителей. Именно поэтому их часто сажают вместе с другими цветами.

В одной из теплиц выращивают розы. В этом сезоне их посадят и у нового Дворца торжеств на Московском шоссе.