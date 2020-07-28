Елена Сорокина поручила ежедневно проверять ремонт в детских садах

В понедельник, 27 июля, глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела ход ремонта пищеблоков и прачечных в детских садах №22 и №108. Сорокина осталась недовольна сроками выполнения в них ремонтных работ. В тот же день состоялась встреча с представителями подрядчика, ведущего ремонт в здании детского сада №22. Он заверил, что контракт будет выполнен качественно и в срок.

Елена Сорокина подчеркнула, что открытия этого детского сада ждут около 370 семей.

– Мы будем держать на особом контроле этот объект и ежедневно проверять все этапы обустройства помещений, – подытожила глава администрации.