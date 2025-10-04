Суббота, 4 октября, 2025
13.4 C
Рязань
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Анастасия Мериакри

Началась прямая трансляция с главной сцены фестиваля «Есенин. Вне времени». Эфир проходит в сообществе музея-заповедника ВКонтакте.

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова. Это пронзительное откровение, пропущенное через сердце актера. Спектакль продлится до 17:00.

С 17:10 до 17:50 на главной сцене покажут уличный спектакль «Мой Есенин» Влада Маленко (6+). Новые песни на стихи поэта, звучащие под открытым небом.

С 17:50 до 18:00 зрители увидят видеоролик, в котором известные артисты, такие как Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков и другие, прочитают стихи Сергея Есенина (6+).

С 18:00 до 19:00 состоится музыкально-поэтическая программа «Поэзия как стихиЯ». В этом выступлении примут участие симфонический оркестр и актёры театра и кино Алексей Вертков, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Анна Ардова, Ксения Кутепова и Павел Табаков, которые создадут мощное и гармоничное представление (6+).

С 19:00 до 20:00 завершит концерт популярной группы «Пелагея» (6+).

С 15:00 до 20:00 на малой сцене проходит концертная программа, организованная талантливыми рязанскими коллективами (6+).

Самые читаемые материалы

Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...
Акценты

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.
Новости России

Полковник Алехин раскрыл, что происходило в атакованном ресторане «Тбилисо» под Харьковом

В атакованном ВС России ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской...

Последние новости

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области 4 октября

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Врачи спасли рязанку с редким заболеванием лёгких, которая провела в реанимации две недели

Она провела около двух недель в бессознательном состоянии, не могла самостоятельно дышать, двигаться или принимать пищу.

Космонавты передали копию знамени Академии ФСИН, которая побывала на орбите

Молодежь интересовалась буднями космонавтов, их традициями и ритуалами, питанием на орбите и отдыхом дома. Космонавты рассказали интересные факты и мифы о своей жизни.

Рязанцы не могут попасть в Константиново на празднование 130-летия Сергея Есенина

Вместо обещанных автобусов на маршруты вышли микроавтобусы вместимостью около 20 человек, которые курсируют раз в час.

В парке Морской славы Рязани открылась детская площадка в морской тематике

Благоустройство парка Морской славы подходит к концу. Самым популярным элементом проекта стала детская площадка, оформленная в морской тематике.

Рязанская ВДНХ заняла первое место на XXIII национальной премии «Хрустальное колесо»

Проект был высоко оценен экспертами и одержал победу в номинации «Особое мнение жюри: «Сохранение природного наследия»».

Освященные купола установили на новом храме в Касимовском округе

Событие приурочили к празднику Преполовения Пятидесятницы.

Более 200 человек приняли участие в первом осеннем субботнике

Состоялась уборка общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистка территорий.

Мужчина 48 лет погиб на пожаре в Рязанской области

3 октября в Шацком районе Рязанской области при пожаре погиб мужчина.

Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков

Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.

Премьера песни «Молитва матери» в исполнении Евгения Южина состоялась в Константиново

Евгений Южин посвятил песню всем матерям и участникам специальной военной операции, которые защищают родную страну.

Фигуре Кота учёного дали имя

Всего на конкурс поступило более 300 вариантов, пять из них дошли до голосования.

4 октября православные отмечают Воздвижение Креста Господня: о чем нужно молиться в этот день

Праздник служит мощным напоминанием о вселенском значении Жертвы Христовой и о том, что спасение даровано всем народам без исключения.

Тепло со значительными похолоданиями: долгосрочный прогноз погоды на октябрь

Начиная с субботы, 4 октября, в Рязанской области ожидается теплая для октября погода с температурами на 2-4°С выше климата.