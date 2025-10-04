Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Началась прямая трансляция с главной сцены фестиваля «Есенин. Вне времени». Эфир проходит в сообществе музея-заповедника ВКонтакте.

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова. Это пронзительное откровение, пропущенное через сердце актера. Спектакль продлится до 17:00.

С 17:10 до 17:50 на главной сцене покажут уличный спектакль «Мой Есенин» Влада Маленко (6+). Новые песни на стихи поэта, звучащие под открытым небом.

С 17:50 до 18:00 зрители увидят видеоролик, в котором известные артисты, такие как Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков и другие, прочитают стихи Сергея Есенина (6+).

С 18:00 до 19:00 состоится музыкально-поэтическая программа «Поэзия как стихиЯ». В этом выступлении примут участие симфонический оркестр и актёры театра и кино Алексей Вертков, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Анна Ардова, Ксения Кутепова и Павел Табаков, которые создадут мощное и гармоничное представление (6+).

С 19:00 до 20:00 завершит концерт популярной группы «Пелагея» (6+).

С 15:00 до 20:00 на малой сцене проходит концертная программа, организованная талантливыми рязанскими коллективами (6+).