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Культура и события

Организаторы: фестиваль «Поле Брани» под Рязанью посетили несколько тысяч человек

Алексей Самохин
Фото: Музей Ратной истории

В субботу, 26 июля, в Рязанской области состоялся исторический фестиваль «Поле Брани», который посетили несколько тысяч человек из разных регионов России. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия. 

Гости увидели сражения русичей и варягов, пехоты и конницы, узнали, как работают стенобитные орудия в эксперименте на поле боя, лекторы СТРАЭ РАН рассказали о найденных кладах и стрелах на городище, а исторические реконструкторы научили ремеслам Древней Руси. 

Проект реализован МОО «СОЮЗ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Старорязанское городище незаслуженно забыто и с точки зрения туристического потока, и со стороны организации здесь культурно-исторического пространства. Мы через исторический эксперимент показываем, как проходили сражения почти восемь веков назад, как вели свой быт жители городища, чем занимались, как развлекались, что считали важным и почему именно этот истинный пример воинской доблести стал отправной точкой «Поля брани», — рассказывает об идее фестиваля соорганизатор фестиваля, руководитель «Музея Ратной истории» Виктор Кралин.

Так, из лекции начальника Старорязанской археологической экспедиции, автора более 50 научных статей Игоря Стрикалова гости узнали о найденных кладах на территории городища и о тайнах Старой Рязани, ремесленники и исторические реконструкторы показали, как своими руками ковать оружие, ткать, вышивать золотом, красить ткань, научили гончарному делу и другим ремесленным техникам. 

Одной из основных точек притяжения для гостей стало поле сражений конницы и пехоты, испытания метательных орудий.  

«Для нас большая честь реконструкцией сражений отдать дань памяти стойкости, мужеству, героизму и самопожертвованию русских воинов. Мы храним память о великом подвиге, который совершили в 1237 году защитники земли русской и передаем эти знания новым поколениям», — говорит руководитель МОО «Союз» Дмитрий Поздняков

Специально для «Поля брани» муромские мастера из клуба исторической реконструкции «Вареж» создали мантелеты — подвижные осадные щиты на колесах. С их помощью можно было защищаться от стрел, метательных орудий и ближе продвигаться к противнику.

«Благодаря артефактам, барельефам, мы знаем, что такие щиты употреблялись еще ассирийцами в VIII-VII веках до н.э. Последнее их применение в броневом исполнении относится к периоду Первой мировой войны», — поясняет участник клуба Вадим Опарин. 

Кроме этого, воссозданы метательные барабаллистические машины «Перье». Их придумали в Китае. Такие машины приводятся в действие силой 8-10 человек — натяжной командой.

Самым масштабным воссозданым объектом фестиваля стало укрепление, которое установили у въезда на Старорязанское городище. 

«В результате совместной работы археологов, волонтеров, исторических реконструкторов мы установили укрепление, которое станет действующим объектом Городища. Исторический эксперимент по воссозданию укреплений включал в себя работу окованными лопатами и заступами. Землю для укреплений переносили в специальных корзинах и утрамбовывали с помощью архаичных технологий, а затем строили приспу — борт сруба, выступающий перед укреплением из вала. Приспа препятствовала быстрому продвижению врага к укреплению. В итоге, наш исторический эксперимент показал и доказал, насколько организованным было инженерное искусство Древней Руси», — отмечает Виктор Кралин.

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