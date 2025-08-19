Организаторам нарколаборатории в Рязанской области вынесли приговор

Организаторам нарколаборатории в Рязанской области, где произвели более 128 килограммов мефедрона, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Мужчина и женщина в составе организованной группы купили частный дом в населенном пункте Кораблинского района. В доме новые владельцы организовали лабораторию по производству наркотиков. С февраля по апрель 2024 года там произвели более 128 килограммов мефедрона.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность. Мужчину и женщину обвиняли по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

Рязанский областной суд признал подсудимых виновными. Мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 200 тысяч рублей. Женщине вынесен приговор в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.