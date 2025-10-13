Организатор и курьеры интернет-магазина наркотиков предстанут перед судом в Рязани

В Рязани перед судом предстанут организатор и курьеры незаконного интернет-магазина наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы: 61-летней женщины из Московской области, ее 25-летнего сына и 32-летнего жителя Рязани. Они были причастны к работе нелегального интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области в феврале 2025 года.

На улице Дачной в Рязани полицейские задержали 32-летнего местного жителя при попытке заложить метадон в тайники. В Московском районе Рязани оперативники обнаружили шесть закладок с метадоном, сделанных этим же мужчиной. Оптовые партии наркотика он получал через тайники в Коломне.

В поселке Свердловский Щелковского района Московской области полицейские задержали 61-летнюю женщину и ее 25-летнего сына.

По данным следствия, женщина, ранее дважды судимая за кражи и мошенничество, организовала интернет-магазин по продаже наркотиков. Она занималась приобретением оптовых партий наркотиков и поиском закладчиков для их распространения. В качестве оптового курьера в группу она вовлекла своего сына, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

При обысках, личном досмотре и в арендованных квартирах подозреваемых оперативники изъяли 28 граммов метадона.

Деятельность нелегального интернет-магазина была прекращена. В ходе предварительного следствия все участники группы находились под стражей.

Им предъявлены обвинения в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах организованной группой с использованием интернета (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.