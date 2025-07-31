Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с грузоотправителями Рязанской области

В Рязани прошла встреча сотрудников Агентства фирменного транспортного обслуживания Московской железной дороги и представителей АО «РЖД Логистика» с областными промышленными предприятиями, сельхозпроизводителями и региональной Корпорацией развития. Одной из главных тем встречи стала организация вывоза зерна нового урожая. В качестве одного из сервисов по отправке злаковых аграриям предложили воспользоваться возможностями «грузового экспресса».

Железнодорожники отметили, что на полигоне Московской железной дороги открыты Центры продажи услуг, которые представляют собой многофункциональные офисы, объединяющие на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга РЖД. Их работа устроена по принципу «одного окна», что позволяет получить все необходимые услуги на одной площадке в кратчайшие сроки. В частности, цифровые сервисы обеспечивают электронный документооборот и возможность отслеживать движение грузов.

За январь-июнь 2025 года объем погрузки на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составил 3,5 млн тонн. Основная номенклатура грузов: нефть и нефтепродукты, химикаты и сода, зерно и продукты перемола, лом черных металлов, строительные грузы.