Оренбурженка разыскивает пропавшего без вести мужа-добровольца

Жительница Оренбурга Татьяна Тарабан разыскивает пропавшего без вести мужа в зоне боевых действий на Украине, пишет Ivanovo News.

По ее словам, в мае супруг ушел добровольцем в частную военную компанию. Он регулярно выходил на связь, которая прервалась 25 сентября. Татьяна утверждает, что его отряд поехал в село Андреевское, до которого не смог добраться.

Предположительно, военные попали в окружение, стали отбиваться, чтобы прикрыть другую группу.

«Те, кому удалось оттуда выбраться, рассказывают, что кого-то видели убитым, кого-то взяли в плен, кто-то пропал», – цитирует портал Тарабан.

Оренбурженка отметила, что военнослужащие не числятся в списках Минобороны.

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