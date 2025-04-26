Орден «Победы» отлили из гильз времен ВОВ

Из гильз от снарядов времени ВОВ отлили орден, который станет частью мемориального комплекса «Они сражались за родину» в Рязани. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Гильзы были найдены поисковиками на местах сражений и привезены участниками специальной военной операции. Из них отлили орден «Победы» весом 30 килограмм.

«Это сплав боевой славы русского оружия. Отлитый нами орден Победы будет установлен на камне в новом сквере мемориального комплекса «Они сражались за Родину» на улице Чкалова в Рязани», – рассказал член Союза кузнецов России Михаил Раткин.

Орден «Победа» – высший военный орден времен СССР. Имеет вид пятиконечной звезды, окаймленной бриллиантами. В центре – золотое изображение Кремлевской стены.

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Гильзы в тигель отправили почетные гости – герой СВО Роман Козьев, ветераны военной службы и другие.