Опытные охотники рассказали, что могло случиться с семьёй Усольцевых 

Вторую неделю под Красноярском не прекращаются поиски семьи Усольцевых, пропавших в горно-таёжной местности к юго-востоку от краевого центра. Несмотря на масштабные поисковые работы, следов исчезнувших до сих пор не обнаружено. Корреспондент ТАСС побеседовал с известным охотником и писателем Борисом Наконечным, а также охотником Александром Багаевым о возможных причинах случившегося и о том, как человек может выжить в сибирской тайге.

Ушли по «дурнине»

28 сентября Сергей и Ирина Усольцевы отправились в поход из посёлка Кутурчин вместе с пятилетней дочерью Ариной. Когда-то в этом районе действовал леспромхоз, и в тайге осталась сеть старых лесовозных дорог, ведущих в никуда и переплетённых между собой.

По мнению Бориса Наконечного, много лет проработавшего топографом и охотником-промысловиком, семья могла заблудиться и пойти по одной из заброшенных дорог.

«Это очень сложная местность — даже для охотников, не говоря уже о туристах», — отметил он.

Заблудившись, человек может долго идти по заросшей дороге, надеясь выйти к людям, но в итоге оказаться на месте, где раньше просто складировали древесину. Плохая погода — а вечером 28 сентября началась метель — легко могла привести к дезориентации и панике.

«Даже опытный турист в такой ситуации волнуется. Восемьдесят процентов, что направление будет выбрано неправильно», — добавил охотник.

Они где-то рядом

По словам Наконечного, Усольцевы, вероятно, обессилели в поисках выхода, особенно если приходилось поочерёдно нести на руках ребёнка. Из-за этого семья не могла уйти далеко.

«Ребёнок, страх за него — всё это сковывает передвижение», — пояснил эксперт.

Он предполагает, что у Сергея Усольцева могли быть спички, однако влага или нехватка топлива могли сделать невозможным поддержание огня.

«Если костёр потух, подать сигнал поисковикам невозможно. Даже если дрон пролетит рядом, они могут просто не услышать его», — отметил Наконечный.

По данным Следственного комитета, последний сигнал с телефона Сергея Усольцева был зафиксирован примерно в семи километрах от Кутурчина.

Что едят и как греются Усольцевы

Основной пищей в это время года в тайге могут быть ягоды, но они низкокалорийны и не дают достаточного количества энергии. Вода есть — снег, ручьи, лужи. Однако главную опасность представляет холод: температура в районе Кутурчина сейчас опускается ниже нуля, периодически идёт снег, а семья, по словам очевидцев, была легко одета.

«Опытный турист знает, как противостоять холоду: можно соорудить шалаш из молодых деревьев, утеплить его мхом, сухой травой и ветками. Прижавшись друг к другу, можно хоть немного согреться», — рассказал Наконечный.

Поисковики сообщали о следах медведей и волков в районе поисков. Однако охотники считают вероятность нападения крайне низкой.

«Медведи осенью агрессивнее, но на группу людей они, как правило, не нападают», — отметил Наконечный.

Александр Багаев добавил, что бурые медведи обычно стараются избегать человека:

«Они осторожны по природе и уходят от громких звуков. Нападают лишь больные, раненые или защищающие детёнышей животные».

С волками ситуация аналогична — они избегают людей, а напасть могут лишь в исключительных случаях, например, при бешенстве или крайнем голоде.

«Даже след человека вызывает у волков страх. Они пересекают его с большой осторожностью», — рассказал Багаев.

Надежда остаётся

По мнению Бориса Наконечного, найти семью ещё возможно.

«Результат могут принести только сплошные прочёсывания местности», — уверен он.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются.