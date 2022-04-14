Опубликованы вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал зарплатные предложения в Рязани и выбрал самые лучшие по итогам апреля.

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Например, программист 1С может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей, а Middle Backend Developer вполне способен получать от 130 до 200 тысяч.

Рязань