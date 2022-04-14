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Четверг, 14 апреля, 2022

Опубликованы вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

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Опубликованы вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал зарплатные предложения в Рязани и выбрал самые лучшие по итогам апреля.

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Например, программист 1С может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей, а Middle Backend Developer вполне способен получать от 130 до 200 тысяч.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Программист «1С»от 150 000 руб.
2Middle Backend Developer130 000 — 200 000 руб.
3Региональный менеджер по развитию розничной сетиот 100 000 руб.
4Производитель работот 80 000 руб.
5Middle C# разработчикот 80 000 руб.

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