Опубликованы вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал зарплатные предложения в Рязани и выбрал самые лучшие по итогам апреля.
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Например, программист 1С может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей, а Middle Backend Developer вполне способен получать от 130 до 200 тысяч.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Программист «1С»
|от 150 000 руб.
|2
|Middle Backend Developer
|130 000 — 200 000 руб.
|3
|Региональный менеджер по развитию розничной сети
|от 100 000 руб.
|4
|Производитель работ
|от 80 000 руб.
|5
|Middle C# разработчик
|от 80 000 руб.