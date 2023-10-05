Опубликованы шокирующие предсказания Ванги на 2024 год

Болгарская газета «Стандарт» пишет о предсказаниях знаменитой на весь мир провидицы Ванги на 2024 год.

Прорицательница умерла в 1996 году, но до сих пор пророчества продолжают сбываться.

По данным издания, в следующем году планету ожидают стихийные бедствия — ураганы, торнадо, наводнения. Они унесут множество жизней.

В Тихоокеанском регионе может произойти самое сильное в истории землетрясение. Ожидаются сильные разрушения, погибнет много людей.

Высока вероятность глобального конфликта, исход которого станет важнейшим для мировой истории. Население Земли сократится.

Ещё одно предсказание — объединение трёх сверхдержав: России, Индии, Китая.

Смысл пророчества о «красных деньгах» с номерами 100 и 5 толкователям остаётся неясен.