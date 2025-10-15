Среда, 15 октября, 2025
Опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Рязани

Валерия Мединская
Photo by form PxHere

Составлен ТОП самых высокооплачиваемых вакансий Рязани, которые были открыты в октябре. Информацию публикует сервис по поиску работы SuperJob.

Самую высокую зарплату в октябре предлагают менеджеру по продажам. Ему готовы платить от 105 тысяч рублей. Соискателю также оформят полис ДМС, обещают премии.

На втором месте — вакансия главного зоотехника. Соискателям предлагают зарплату от 100 тысяч рублей. Далее следует вакансия заместителя директора по безопасности. Оффер по этой вакансии подразумевает заралату от 100 тысяч рублей. Кроме хорошего дохода, работодатель обещает корпоративную мобильную связь, бесплатное питание и компенсацию затрат на бензин.

Также в рейтинг вошли вакансии пекаря с доходом до 92 тысяч рублей и фармацевта с оплатой от 84 тысяч рублей.

