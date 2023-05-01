Телеграм-канал Shot опубликовал кадры последние кадры с участием модельера Вячеслава Зайцева на модном показе.

Запись сделали четыре дня назад во время Московского международного кинофестиваля в театре «Россия». На кадрах видно, что он ходил с тростью в сопровождении охранников.

Издание уточнило, что Зайцев практически ни с кем не общался из-за плохого самочувствия.

О смерти модельера стало известно накануне днем. Причиной стало внутреннее кровотечение.