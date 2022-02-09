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Среда, 9 февраля, 2022

Опубликованы кадры последних секунд жизни убитой под Истрой 51-летней кассирши

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Опубликованы кадры последних секунд жизни убитой под Истрой 51-летней кассирши

Александр Ильин
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«Комсомольская правда» опубликовала полную видеозапись нападения на 51-летнюю кассиршу магазина под Истрой Московской области. 

На кадрах видно: женщина идёт в служебное помещение, когда из-за угла выбегают налётчики. Они начинают избивать её битами по голове. Пострадавшая падает без чувств, однако мужчины продолжают наносить удары. 

В один момент женщина приходит в сознание, что привлекает внимание нападавших, которые вновь бьют её по голове. Спустя время ей удаётся встать на ноги, но тут же она падает замертво.

«Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь 51-летней Людмиле Вяткиной. Женщина скончалась от тяжелых травм, полученных во время разбойного нападения», — рассказал источник издания.

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Напомним, сейчас подозреваемые задержаны.

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