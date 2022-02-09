Опубликованы кадры последних секунд жизни убитой под Истрой 51-летней кассирши

«Комсомольская правда» опубликовала полную видеозапись нападения на 51-летнюю кассиршу магазина под Истрой Московской области.
На кадрах видно: женщина идёт в служебное помещение, когда из-за угла выбегают налётчики. Они начинают избивать её битами по голове. Пострадавшая падает без чувств, однако мужчины продолжают наносить удары.
В один момент женщина приходит в сознание, что привлекает внимание нападавших, которые вновь бьют её по голове. Спустя время ей удаётся встать на ноги, но тут же она падает замертво.
Напомним, сейчас подозреваемые задержаны.