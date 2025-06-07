Опубликованы кадры ликвидации террориста в Рязанской области

Росгвардия рассказала о нейтрализации террориста в Рязанской области.

По данным телеграм-канала ведомства, мужчину, готовившего БПЛА для совершения теракта, засекли сотрудники Росгвардии, охранявшие военный объект. При попытке задержания, подозреваемый оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

У террориста нашли травмат, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Также на месте найдены два готовых к работе беспилотника с гранатами РКГ-3. Дроны уничтожили взрывотехники ОМОН.