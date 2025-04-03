Опубликованы индексы качества городской среды для 12 городов Рязанской области

Министерство строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ опубликовало расчет Индекса качества городской среды за 2024 год.
Индекс — это зеркало преобразований, произошедших в российских городах. Он отражает не только достигнутые успехи, но и стремления к созданию максимально комфортных условий для жизни граждан. Он формировался по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления.
Максимальная возможная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.
В прошлом году только 6 из 12 рязанских городов преодолели минимальное пороговое значение, сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62». В этом — все 12 получили положительные оценки Индекса, а Рязань вошла в четверку крупных городов (количество населения от 250 000 до 1 000 000 человек) с наиболее благоприятной городской средой.
Итоговые баллы рязанских городов:
Рязань — 271 балл
Касимов — 242 балла
Спасс-Клепики — 239 баллов
Сасово — 224 балла
Кораблино — 219 баллов
Михайлов — 212 баллов
Новомичуринск — 206 баллов
Рыбное — 204 балла
Спасск-Рязанский — 202 балла
Шацк — 193 балла
Ряжск — 191 балл
Скопин — 190 баллов.
Средний итоговый балл региона — 216. За год он вырос на 20 пунктов.