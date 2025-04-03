Опубликованы индексы качества городской среды для 12 городов Рязанской области

Министерство строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ опубликовало расчет Индекса качества городской среды за 2024 год.

Индекс — это зеркало преобразований, произошедших в российских городах. Он отражает не только достигнутые успехи, но и стремления к созданию максимально комфортных условий для жизни граждан. Он формировался по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления.

Максимальная возможная оценка — 360 баллов. Города, набравшие более 181 балла, получили статус благоприятных для проживания.

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В прошлом году только 6 из 12 рязанских городов преодолели минимальное пороговое значение, сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО | 62». В этом — все 12 получили положительные оценки Индекса, а Рязань вошла в четверку крупных городов (количество населения от 250 000 до 1 000 000 человек) с наиболее благоприятной городской средой.

Итоговые баллы рязанских городов:

Рязань — 271 балл

Касимов — 242 балла

Спасс-Клепики — 239 баллов

Сасово — 224 балла

Кораблино — 219 баллов

Михайлов — 212 баллов

Новомичуринск — 206 баллов

Рыбное — 204 балла

Спасск-Рязанский — 202 балла

Шацк — 193 балла

Ряжск — 191 балл

Скопин — 190 баллов.

Средний итоговый балл региона — 216. За год он вырос на 20 пунктов.