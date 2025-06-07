Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.

— Лето. Июнь. Начало замечательной свадебной поры. Красивые, молодые, влюбленные во Дворце торжеств, — говорится в сообщении. — Пусть ваш день бракосочетания станет началом нового этапа жизни, наполненного радостью и чудесными мгновениями. Желаем, чтобы ваш союз был неразрывным, счастье — полным и искренним, чувства — сильнее и глубже день ото дня. Совет вам да любовь!!!

Также загс опубликовал фотографии молодожёнов.

Фото: vk.com/zagsrzn