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Семья и отношения

Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня

Алексей Самохин

ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.

— Лето. Июнь. Начало замечательной свадебной поры. Красивые, молодые, влюбленные во Дворце торжеств, — говорится в сообщении. — Пусть ваш день бракосочетания станет началом нового этапа жизни, наполненного радостью и чудесными мгновениями. Желаем, чтобы ваш союз был неразрывным, счастье — полным и искренним, чувства — сильнее и глубже день ото дня. Совет вам да любовь!!!

Также загс опубликовал фотографии молодожёнов.

Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.
Опубликованы фотографии рязанских молодожёнов начала июня ГУ ЗАГС Рязанской области рассказало на своей странице ВКонтакте о парах, которые сыграли свадьбы в начале июня.

Фото: vk.com/zagsrzn

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