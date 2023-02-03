Опубликованы фото сгоревшей продуктовой палатки в Кальном

Читатель 7info поделился фото сгоревшей продуктовой палатки в Кальном. Как видно на снимках, огонь полностью уничтожил торговое помещение и находившуюся в нём продукцию.

Напомним, палатка сгорела в ночь на 3 февраля. Сообщение о пожаре поступило в 03.48. Палатка повреждена огнём на площади 9 кв. м. В 04.03 пожар локализовали, к 04.20 – ликвидировали. На место происшествия выезжали 4 человека, была задействована одна единица техники.

На пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего и ущерб устанавливают специалисты.