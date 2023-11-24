Пятница, 24 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Опубликованы фото с места столкновения снегоуборщика и микроавтобуса в Спасском районе

7info7
spot_img

Управление МВД России по Рязанской области опубликовало фото с места ДТП, в котором столкнулись снегоуборочный автомобиль и микроавтобус, в котором находились люди. ДТП произошло ночью 24 ноября в Спасском районе на трассе М5.

Сообщается, в 00:15 на 234-ом километре федеральной трассы 43-летний житель Саратовской области, управляя микроавтобусом «Фольксваген Транспортер», по предварительной информации, совершил столкновение со снегоуборочным автомобилем «Вольво» под управлением 33-летнего жителя Рязанского района.

Опубликованы фото с места столкновения снегоуборщика и микроавтобуса в Спасском районе

Как итог — пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса. Находящиеся в салоне люди в возрасте 50, 42 и 36 лет получили травмы. Личности ещё двух пострадавших устанавливаются. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах