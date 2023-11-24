Опубликованы фото с места столкновения снегоуборщика и микроавтобуса в Спасском районе

Управление МВД России по Рязанской области опубликовало фото с места ДТП, в котором столкнулись снегоуборочный автомобиль и микроавтобус, в котором находились люди. ДТП произошло ночью 24 ноября в Спасском районе на трассе М5.

Сообщается, в 00:15 на 234-ом километре федеральной трассы 43-летний житель Саратовской области, управляя микроавтобусом «Фольксваген Транспортер», по предварительной информации, совершил столкновение со снегоуборочным автомобилем «Вольво» под управлением 33-летнего жителя Рязанского района.

Как итог — пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса. Находящиеся в салоне люди в возрасте 50, 42 и 36 лет получили травмы. Личности ещё двух пострадавших устанавливаются. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.