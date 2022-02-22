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Вторник, 22 февраля, 2022

Опубликованы фото касимовцев, сыгравших свадьбу в зеркальную дату

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Опубликованы фото касимовцев, сыгравших свадьбу в зеркальную дату

Александр Ильин
Фото: Главное управление ЗАГС Рязанской области

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало фотографии молодожёнов, заключивших брак 22 февраля 2022 года.

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В этот день свадьбы сыграли 4 пары. 

“И пусть эта красивая дата обеспечит всем влюблённым счастливую жизнь, а семейный союз, подкреплённый цифрами, будет долгим и крепким!”, — поздравили жителей Касимовского района.

Опубликованы фото касимовцев, сыгравших свадьбу в зеркальную дату
Опубликованы фото касимовцев, сыгравших свадьбу в зеркальную дату
Опубликованы фото касимовцев, сыгравших свадьбу в зеркальную дату

Ранее РИА «7 новостей» подробно писало об энергетике дня, приметах, запретах.

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