Опубликованы фото из нового ресторана «Вкусно – и точка» в Рязани

28 июня в Рязани открылись рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка». Всего в городе в настоящее время начали работу три заведения: на Первомайском проспекте, д. 70, к. 1 (ТЦ «Виктория Плаза»), на Солотчинском шоссе, д. 13А (ТЦ «Круиз») и на ул. Мервинская, д. 1 (рядом с автовокзалом).

В ТЦ «Виктория Плаза» в торжественном открытии приняли участие представители городской администрации, они поприветствовали собравшихся и поздравили с началом работы новой сети общественного питания.

12 июня открылись первые 15 предприятий «Вкусно – и точка» в Москве и Московской области, до конца месяца более 200 кафе сети начнут работу по всей России, напомнили в мэрии Рязани.