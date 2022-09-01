Опубликованы фото из Култуков в Рязанской области, сделанные 31 августа

Опубликованы фотографии из деревни Култуки в Клепиковском районе от 31 августа, где несколько дней назад пожар перешёл в верховой. Тогда для борьбы с ним парашютисты-десантники Авиалесоохраны применили свой уникальный спецметод по контролю за стихийным огнём.

В сообщении RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ ВКонтакте отмечается, что фото сделаны 31 августа около 16 часов. На кадрах по-прежнему сильное задымление, работает вертолёт со сливным устройством.

Накануне вечером стало известно, что часть спасателей и техники начали выводить с тушения в Рязанской области.