Опубликованы детали первого допроса убийцы трех студенток в Оренбуржье

Стали известны подробности допроса Александра Лазарева, который подозревается в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной версии, сначала следователи не могли провести беседу со злоумышленником, поскольку он находился под воздействием запрещенных веществ.

По словам мужчины, он не помнит, как убивал трех девушек. При этом подозреваемый признался, что иногда творит вещи, которые сам не может объяснить. Кроме того, он настаивает на отсутствии причин для убийства девушек.

Злоумышленник также утверждает, что познакомился со студентками случайно, и они сами пригласили его в гости.

Преступление произошло 30 сентября. По предварительной информации, 30-летний мужчина зарезал трех студенток из Башкирии, после чего в их квартире произошел пожар. Также сообщалось, что злоумышленник сначала изнасиловал жертв. Одну из погибших обнаружили в 100 метрах от дома.

Источник отметил, что Лазарев бросил одежду с кровью жертв в полукилометре от места, где нашли одну из погибших студенток. Экспертиза ДНК показала, что найденные вещи принадлежат подозреваемому.