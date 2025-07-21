ФСБ показала видео задержания собиравшего данные для разведки Украины в Рязани

Пресс-служба УФСБ России по Рязанской области распространила видео задержания в Рязани подозреваемого в работе на разведку Украины.

Напомним, задержан 24-летний уроженец Молдовы, получивший гражданство России. Мужчину обвиняют в работе на ГУР Украины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, задержанный собрал информацию о подразделении Вооруженных сил России, а также о предприятии ОПК, находящемся на территории Рязанской области.

С иностранным куратором задержанный связался через Telegram в 2024 году. За предательство его обещали вывезти во Францию, а затем направить служить в подразделение ВСУ, воюющее с Россией.