-1.2 C
Рязань
Среда, 2 марта, 2022

Опубликовано видео задержания руководителя и преподавателя колледжа в Рязани

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Опубликовано видео задержания руководителя и преподавателя колледжа в Рязани

7info

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала видео задержания руководителя и преподавателя колледжа в Рязани.

- Реклама -

Напомним, женщина и её супруг подозреваются в получении денег с учеников за дипломы образовательного учреждения, а также за оценки без сдачи экзаменов и зачётов.

По версии следствия, с января по декабрь 2021 года они получили более миллиона рублей от 18 человек.

Возбуждены уголовные дела по ч.7 ст. 204 УК РФ (Получение коммерческого подкупа, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по статье — 9 лет лишения свободы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани отменили широкие масленичные гуляния
Комментарии для сайта Cackle
spot_img