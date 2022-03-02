Опубликовано видео задержания руководителя и преподавателя колледжа в Рязани

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала видео задержания руководителя и преподавателя колледжа в Рязани.

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Напомним, женщина и её супруг подозреваются в получении денег с учеников за дипломы образовательного учреждения, а также за оценки без сдачи экзаменов и зачётов.

По версии следствия, с января по декабрь 2021 года они получили более миллиона рублей от 18 человек.

Возбуждены уголовные дела по ч.7 ст. 204 УК РФ (Получение коммерческого подкупа, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по статье — 9 лет лишения свободы.