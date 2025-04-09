Опубликовано видео торжественной церемонии регистрации рождения ребёнка в Рязани

На странице ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» опубликовано видео первой торжественной церемонии регистрации рождения ребёнка в Рязани.
Сама церемония прошла 3 апреля. Семья Сергея Александровича и Марии Сергевны Макеевых зарегистрировала 4-го ребёнка, Тимофея.
В семье растут любимые дочки Полина, студентка 2-го курса сельхозакадемии, Ярослава, которая учится в 3-м классе и совмещает учебу в музыкальной школе и сын Матвей, заканчивающий 7-й класс.
Свидетельство о рождении Тимофея родителям вручила зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова. Рязанцы также получили знак «Родившийся на Рязанской земле» и памятные подарки для всей семьи.
Проведение торжественной регистрации было организовано специалистами главного управления ЗАГС Рязанской области и ГБУ «Сервис-ЗАГС».
Эта услуга доступна всем семьям Рязани.
Подать заявку можно одним из следующих способов:
— На электронный адрес zags@ryazan.gov.ru;
— Написать в группу главного управления ЗАГС Рязанской области в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/zagsrzn;
— Позвонить по телефонам: 21-76-10, 21-80-16 или 21-58-75.