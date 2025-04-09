Опубликовано видео торжественной церемонии регистрации рождения ребёнка в Рязани

На странице ГБУ РО «Сервис-ЗАГС» опубликовано видео первой торжественной церемонии регистрации рождения ребёнка в Рязани.

Сама церемония прошла 3 апреля. Семья Сергея Александровича и Марии Сергевны Макеевых зарегистрировала 4-го ребёнка, Тимофея.

В семье растут любимые дочки Полина, студентка 2-го курса сельхозакадемии, Ярослава, которая учится в 3-м классе и совмещает учебу в музыкальной школе и сын Матвей, заканчивающий 7-й класс.

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Свидетельство о рождении Тимофея родителям вручила зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова. Рязанцы также получили знак «Родившийся на Рязанской земле» и памятные подарки для всей семьи.

Проведение торжественной регистрации было организовано специалистами главного управления ЗАГС Рязанской области и ГБУ «Сервис-ЗАГС».

Эта услуга доступна всем семьям Рязани.

Подать заявку можно одним из следующих способов:

— На электронный адрес zags@ryazan.gov.ru;

— Написать в группу главного управления ЗАГС Рязанской области в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/zagsrzn;

— Позвонить по телефонам: 21-76-10, 21-80-16 или 21-58-75.