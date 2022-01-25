-20 C
Рязань
Вторник, 25 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Опубликовано видео расхаживающего по кабинету с пистолетом калужского чиновника

powder

Жители Калужской области обсуждают опубликованное в телеграм-канале Калуга Жесть видео, на котором, предположительно, запечатлены местные чиновники.

Судя по обнародованным кадрам, они распивали спиртное и курили в кабинете. Один их них разгуливал с пистолетом. При этом мужчины громко спорили о политике и особенностях национального менталитета в грубой нецензурной форме.

Предположительно на видеозаписи оказался Иван Глумов, имя которого значится в списке сотрудников министерства природных ресурсов и экологии.

Реклама

Калужане раскритиковали поведение чиновников и назвали его недопустимым. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не было.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,882ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img