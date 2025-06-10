Опубликовано видео ночного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани

В интернете появилось видео с моментом серьёзного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани.

Напомним, авария случилась поздно вечером в понедельник, 9 июня, на перекрёстке с улицей Вокзальной. На записи видно, что чёрный автомобиль въезжает на перекрёсток со стороны Москвы, в этот момент в него врезается едущая со стороны вокзала Рязань-1 легковушка.

Также видно, что пешеходы уже начали движение через Первомайский проспект. Вероятно, машина чёрного цвета ехала на запрещающий сигнал светофора.

Позднее появилось видео ликвидации последствий аварии.

Официальная информация не поступала.