Опубликовано видео ночного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани

В интернете появилось видео с моментом серьёзного ДТП на Первомайском проспекте в Рязани.
Напомним, авария случилась поздно вечером в понедельник, 9 июня, на перекрёстке с улицей Вокзальной. На записи видно, что чёрный автомобиль въезжает на перекрёсток со стороны Москвы, в этот момент в него врезается едущая со стороны вокзала Рязань-1 легковушка.
Также видно, что пешеходы уже начали движение через Первомайский проспект. Вероятно, машина чёрного цвета ехала на запрещающий сигнал светофора.
Позднее появилось видео ликвидации последствий аварии.
Официальная информация не поступала.
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