Опубликовано видео изнутри казанской школы №175

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Во вторник, 11 мая, в казанской школе №175 началась стрельба Погибли девять человек. Огромное количество ранено. Mash опубликовал видео изнутри школы.

По данным СМИ, помимо стрельбы в здании прогремел еще и взрыв. Из-за этого выбило несколько стекол и дверей.

Известно, что первый нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев закончил гимназию четыре года назад. В настоящее время он учится в колледже. Некоторые СМИ сообщают, что у подростка сложились плохие отношения с учениками и учителями школы.

Ильназ Галиев вел блог в telegram-канале. За несколько минут до стрельбы он выложил пост, где написал, что собирается убить «огромное количество биомусора». Парень планировал после нападения застрелиться.

Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Второго нападавшего полицейские ликвидировали на четвертом этаже школы. Известно, что подросткам помогал 41-летний мужчина. Его задержали.

В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в настоящее время в школе №175 снова безопасно. Тем временем в городских учебных заведениях усилили меры безопасности.

Напомним, двое мужчин ворвались в здание школы №175 и открыли там огонь. Ранее сообщали о девяти погибших, но после в пресс-службе главы Татарстана рассказали, что умерли восемь человек: четыре мальчика, три девочки и одна учительница. Одного ребенка врачам удалось спасти. При этом выросло и число пострадавших — свыше 20.