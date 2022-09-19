Понедельник, 19 сентября, 2022
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Опубликовано видео гигантской воронки, которая сносила все подряд в Курской области

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В распоряжении телеканала НТВ появилось видео последствий мощного урагана в Курской области.

По словам очевидцев, огромная воронка торнадо и сильнейший ветер буквально сметали все на своем пути.

Как стало известно, в результате бушевавшей стихии десятки деревьев были вырваны с корнем. Также смерч срывал кровлю с домов и повредил линии электропередачи.

Без электричества остались около 80 населенных пунктов. Погиб студент автотехнического колледжа, которого ранило осколком стекла, а также мужчина, придавленный упавшим деревом.

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