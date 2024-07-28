Опубликовано видео аварии, в которой пострадали подростки на мотоцикле

В Рязани 26 июля, в 22:03, вблизи дома 1 А по улице Трехреченской столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области, за рулем автомобиля «Фольксваген» находился 23-летний житель Рязани, а мотоциклом «Минск» управлял 17-летний рязанец.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист и его 14-летний пассажир. Оба доставлены с различными травмами в больницу.

В воскресенье, 28 июля, Ya62.ru опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент столкновения. На нем видно, мотоцикл врезался в автомобиль, который совершал разворот.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.