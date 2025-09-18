Четверг, 18 сентября, 2025
Опубликовано страшное видео убийства женщины дроном ВСУ

Алексей Самохин
@t.me/vysokygovorit

18+

Телеграм-канал «Старше Эдды» сообщил о подробности жуткого инцидента, случившегося во время боя за населенный пункт Шандриголово. Гвардейцы 144-й мотострелковой дивизии столкнулись с ситуацией, когда украинские военные использовали гражданских лиц как прикрытие.

Сообщается, что в одном из домов украинский военный удерживал женщину и ребенка. Спрятавшись за ними, он открыл огонь. Российские солдаты заняли позиции во дворе и потребовали освободить заложников, обещая позволить ему уйти. Спустя несколько минут военный вытолкнул женщину и ребенка на улицу и, дав очередь, скрылся. В результате его действий один из российских солдат получил ранение.

Российским военным удалось спрятать ребенка в доме. Когда другой солдат выводил женщину, по ней нанес прицельный удар украинский FPV-дрон. Двое российских бойцов, которые бросились на помощь раненой, заметили над собой дрон с зарядом и отбежали, рассчитывая, что пилот полетит за ними. Однако дрон атаковал раненую женщину.

«Данное видео свидетельствует о том, что предела мерзости, трусости и подлости у киевского режима не существует. Бешенная свинья, предчувствуя скорую смерть оставляет после себя выжженное поле, не щадя ни женщин, ни детей.  Мы обязательно добьем эту сволочь, иначе наши потомки нам этого никогда не простят», — пишет автор поста. 

Последние новости

Экономика и бизнес

Рязанское отделение Сбербанка возглавила Ирина Амирова 

Ирина Амирова до назначения работала заместителем управляющего Мурманским отделением Сбербанка. 
Новости России

Уголовная ответственность: юрист предупредил о запрещённых в России растениях

Каждый год в России заводят сотни уголовных дел за выращивание растений. Почти всегда — это осознанное действие, говорит юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев.
Новости России

В Санкт-Петербурге предотвращен теракт

Задержаны две молодые женщины и юноша.
Новости России

Россиянка ранена шальной пулей в Турции

Двое мужчин в шлемах на мотоцикле подъехали к магазину, где находились другие мужчины, и открыли по ним огонь. Одна из пуль попала в ногу проходившей мимо 55-летней гражданке России
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Новости Касимова

Суд наказал касимовца, вышедшего к полиции с мачете 

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.    
Новости России

Как не испортить рейтинг в такси: что раздражает водителей и как этого избежать

Вы не просто пассажир. Вы — участник системы. И если вы нарушаете правила — система вас накажет. Через рейтинг. Через отмены. Через холодный приём.
Новости мира

Целый батальон пропал без вести в «убойном» полку ВСУ

425-й отдельный штурмовой полк участвует в боях на сумском и харьковском направлениях с весны 2025 года.