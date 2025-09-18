18+

Телеграм-канал «Старше Эдды» сообщил о подробности жуткого инцидента, случившегося во время боя за населенный пункт Шандриголово. Гвардейцы 144-й мотострелковой дивизии столкнулись с ситуацией, когда украинские военные использовали гражданских лиц как прикрытие.

Сообщается, что в одном из домов украинский военный удерживал женщину и ребенка. Спрятавшись за ними, он открыл огонь. Российские солдаты заняли позиции во дворе и потребовали освободить заложников, обещая позволить ему уйти. Спустя несколько минут военный вытолкнул женщину и ребенка на улицу и, дав очередь, скрылся. В результате его действий один из российских солдат получил ранение.

Российским военным удалось спрятать ребенка в доме. Когда другой солдат выводил женщину, по ней нанес прицельный удар украинский FPV-дрон. Двое российских бойцов, которые бросились на помощь раненой, заметили над собой дрон с зарядом и отбежали, рассчитывая, что пилот полетит за ними. Однако дрон атаковал раненую женщину.