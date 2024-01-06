Опубликовано расписание рождественских богослужений в Касимове и Касимовском районе

С 6 на 7 января жителям Касимова и Касимовского района предлагают встретить Рождество Христово в храмах. Расписание праздничных богослужений опубликовало на своём официальном сайте Касимовское городское благочиние.

В Никольском храме 6 января в 17.00 пройдёт Всенощное бдение с литиёй (после полиелея — исповедь). 7 января в 2.00 – исповедь и Божественная Литургия (ночная). В 9.00 – исповедь и Божественная Литургия (поздняя).

В Крестовоздвиженском храме села Балушевы Починки в 16.00 6 января состоится великое повечерие, в 08.30 7 января — исповедь, в 09.00 — Божественная литургия.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы села Перво и храме мученика Никиты посёлка Ташенка 6 января в 16.00 начнётся вечернее богослужение, 7 января в 08.00 — Божественная литургия.

В храме Преображения Господня села Телебукино 6 января в 17.00 пройдёт великое повечерие, 7 января в 08.00 — Божественная литургия.

В Преображенском храме села Бабино-Булыгино 6 января в 21.30 верующих приглашают на исповедь, в 22.00 начнётся всенощное бдение, в 00.00 — Божественная литургия.

В Казанской монашеской общине Касимова 6 января в 21.00 начнётся всенощное бдение. Рождественская Божественная литургия — в 00.00.

В Георгиевском храме Касимова в 17.00 6 января пройдёт великое повечерие. 7 января в 08.00 верующих приглашают на исповедь и Божественную литургию.

Вознесенский кафедральный собор Касимова также опубликовал расписание богослужений на Рождество. 6 января в 20.30 начнётся исповедь прихожан, в 22.00 — всенощное бдение. В 00.00 начнётся Божественная литургия.

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