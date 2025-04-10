Опубликовано расписание богослужений в Вербное воскресенье в Касимовском округе

В воскресенье, 13 апреля, православные христиане отметят праздник Вербного воскресенья, он же Вход Господень в Иерусалим. 7info публикует расписание богослужений в храмах Касимова и Касимовского округа.

Вознесенский Кафедральный собор

8:00 – исповедь, часы, Божественная Литургия.

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16:30 – Вечерня.

17:00 – Соборование.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Перво и храм мученика Никиты Готфского поселка Ташенка

8:00 – Литургия.

Архангельский храм

8:00 – часы, Божественная Литургия, Заупокойная лития.

Преображенский храм села Бабино-Булыгино

8:00 – исповедь и Божественная Литургия.

15:30 – вечерня и утреня понедельника страстной седмицы.

17:00 – общее Соборование.

Никольский храм

8:00 – исповедь и Божественная Литургия.

15:30 – вечерня и утреня понедельника страстной седмицы.

17:00 – общее Соборование.

Благовещенский храм

8:30 – Воскресная Божественная Литургия

17:00 – Пассия.

Храм Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево

08:00 – исповедь, часы, Литургия.

Крестовоздвиженский храм села Балушевы Починки

8:30 – Исповедь, Часы.

9:00 – Божественная Литургия, освящение верб.

Казанская монашеская община

07:00 – Часы, Литургия.

Георгиевский храм

7:45 – исповедь.

8:00 – часы, Божественная Литургия, молебен.

17:00 – Соборование.

Никольский храм села Токарево

13:00 – Праздничный молебен, освящение верб.

Храм Преображения Господня села Телебукино

08:00 – 3-й и 6-й часы, Литургия.