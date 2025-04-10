Опубликовано расписание богослужений в Вербное воскресенье в Касимовском округе

В воскресенье, 13 апреля, православные христиане отметят праздник Вербного воскресенья, он же Вход Господень в Иерусалим. 7info публикует расписание богослужений в храмах Касимова и Касимовского округа.
Вознесенский Кафедральный собор
8:00 – исповедь, часы, Божественная Литургия.
16:30 – Вечерня.
17:00 – Соборование.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Перво и храм мученика Никиты Готфского поселка Ташенка
8:00 – Литургия.
Архангельский храм
8:00 – часы, Божественная Литургия, Заупокойная лития.
Преображенский храм села Бабино-Булыгино
8:00 – исповедь и Божественная Литургия.
15:30 – вечерня и утреня понедельника страстной седмицы.
17:00 – общее Соборование.
Никольский храм
8:00 – исповедь и Божественная Литургия.
15:30 – вечерня и утреня понедельника страстной седмицы.
17:00 – общее Соборование.
Благовещенский храм
8:30 – Воскресная Божественная Литургия
17:00 – Пассия.
Храм Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево
08:00 – исповедь, часы, Литургия.
Крестовоздвиженский храм села Балушевы Починки
8:30 – Исповедь, Часы.
9:00 – Божественная Литургия, освящение верб.
Казанская монашеская община
07:00 – Часы, Литургия.
Георгиевский храм
7:45 – исповедь.
8:00 – часы, Божественная Литургия, молебен.
17:00 – Соборование.
Никольский храм села Токарево
13:00 – Праздничный молебен, освящение верб.
Храм Преображения Господня села Телебукино
08:00 – 3-й и 6-й часы, Литургия.