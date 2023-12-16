Опубликовано расписание автобусов до биатлонного комплекса «Алмаз»

Появилось расписание автобусов, которые будут курсировать до биатлонного комплекса «Алмаз». Его опубликовал telegram-канал Рязанская область

Автобус № 109 отправляется с автовокзала «Приокский». По пути он останавливается у ТЦ «Круиз», у поворота на Шумашь, у поворота на Варские, затем следует через БК «Алмаз» и доезжает до Эко-терм.

Рейсы осуществляются ежедневно по следующему расписанию:

от автовокзала автобусы отправляются в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00;

от биатлонного комплекса в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:45.

Стоимость проезда составляет 45 рублей. Автобусы маршрута рассчитаны для перевозки пассажиров с лыжами.