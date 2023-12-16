Суббота, 16 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Опубликовано расписание автобусов до биатлонного комплекса «Алмаз»

7info7
Фото из группы БК «Алмаз»
spot_img

Появилось расписание автобусов, которые будут курсировать до биатлонного комплекса «Алмаз». Его опубликовал telegram-канал Рязанская область

Автобус № 109 отправляется с автовокзала «Приокский». По пути он останавливается у ТЦ «Круиз», у поворота на Шумашь, у поворота на Варские, затем следует через БК «Алмаз» и доезжает до Эко-терм.

Рейсы осуществляются ежедневно по следующему расписанию:

  • от автовокзала автобусы отправляются в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00;
  • от биатлонного комплекса в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:45.

Стоимость проезда составляет 45 рублей. Автобусы маршрута рассчитаны для перевозки пассажиров с лыжами.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах