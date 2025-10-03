Воскресенье, 5 октября, 2025
Опубликовано обновлённое расписание бесплатных автобусов до с. Константиново 4 и 5 октября

Алексей Самохин

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина опубликовал обновленное расписание бесплатного транспорта для гостей Всероссийского есенинского праздника поэзии, который пройдет в рамках празднования 130-летия поэта.

Автобусы будут ездить с площади Театральной в Рязани, а также от БЦ «Престиж» на Московском шоссе 4 и 5 октября. 

Маршрут с площади Театральной 4 октября 2025 года

пл. Театральная → музей Есенина: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

музей Есенина → пл. Театральная: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30.

Отправление из Рязани будет осуществляться от парковки БЦ «Престиж»

4 октября 2025 года:

  • Рязань → Константиново: 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 18:00.
  • Константиново → Рязань: 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30.

5 октября 2025 года:

  • Рязань → Константиново: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
  • Константиново → Рязань: 16:00, 17:00, 18:00.
