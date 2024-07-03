Опубликовано экстренное обращение мэра к жителям Рязани

Поздно вечером в среду, 3 июля, глава администрации Рязани Виталий Артёмов на странице ВКонтакте обратился к горожанам.

Мэр напомнил рязанцам об экстренном метеопредупреждении — непогода в городе ожидается в ближайшие часы. По данным синоптиков, из-за прохождения через Рязанскую область холодного атмосферного фронта в регионе возможны сильные дожди с грозами, есть опасность формирования смерчей.

По словам Артёмова, все городские службы Рязани переведены на усиленный режим работы. Увеличено число сотрудников в оперативных бригадах, которые готовятся к устранению последствий непогоды.

Также глава администрации призвал рязанцев соблюдать правила безопасности.

Обращение крайне актуально, если учесть сегодняшнюю ситуацию в Москве. Вечером в столице бушевала сильная гроза. Жителей города просили не выходить на улицы.