Опубликовано экстренное обращение мэра к жителям Рязани

Поздно вечером в среду, 3 июля, глава администрации Рязани Виталий Артёмов на странице ВКонтакте обратился к горожанам.
Мэр напомнил рязанцам об экстренном метеопредупреждении — непогода в городе ожидается в ближайшие часы. По данным синоптиков, из-за прохождения через Рязанскую область холодного атмосферного фронта в регионе возможны сильные дожди с грозами, есть опасность формирования смерчей.
По словам Артёмова, все городские службы Рязани переведены на усиленный режим работы. Увеличено число сотрудников в оперативных бригадах, которые готовятся к устранению последствий непогоды.
Также глава администрации призвал рязанцев соблюдать правила безопасности.
Обращение крайне актуально, если учесть сегодняшнюю ситуацию в Москве. Вечером в столице бушевала сильная гроза. Жителей города просили не выходить на улицы.