Опубликовано фото насильника и убийцы пятилетней девочки в Костроме

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотография мужчины, которого подозревают в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме.

По предварительной информации, что речь идет о 44-летнем Денисе Герасимове, который ранее был осужден за распространение порнографии и педофилию. Он вышел из колонии лишь год назад.

Ранее сообщалось, что мужчина и его 24-летний подельник похитили ребенка, отнесли жертву в общежитие, где изнасиловали, зарезали и спрятали тело в спортивную сумку.

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Злоумышленников задержали. Местные жители требовали у правоохранителей выдать им педофилов для самосуда.