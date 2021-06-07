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Понедельник, 7 июня, 2021
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Опубликована резолютивная часть решения суда о передаче школы №6 Рязанской епархии

7info
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На сайте Арбитражного суда Рязанской области опубликована резолютивная часть решения по поводу здания школы №6 города Рязани. Смотреть документ.

Напомним, 4 июня суд первой инстанции признал незаконным решение администрации города об отказе передать имущество РПЦ. 

Суд обязал мэрию Рязани в течение месяца устранить нарушение и включить школу в план передачи имущества. Также администрация обязана выплатить 3 тысячи рублей Рязанской епархии для возмещения расходов на уплату госпошлины. 

Обжаловать решение можно в течение месяца. Ранее о подаче апелляции заявила мэр Рязани Елена Сорокина. 

Школа №6 единственная в Рязани с углубленным изучением французского языка. Ранее власти город неоднократно заявляли о нехватке мест в школах Рязани. 

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