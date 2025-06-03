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Спорт

Опубликована программа забега, посвященного Дню России

Анастасия Мериакри

Жителей Рязани приглашают принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Забег, посвященный Дню России» (6+), которое состоится 11 июня в Мемориальном парке. Торжественное открытие – в 10:00.

Программа соревнований:

09.00 – 09.55 – получение номеров зарегистрированными участниками;

10.00 – торжественное открытие мероприятия;

10.10 – старт забегов по возрастным группам:

— девочки от 6 до 8 лет (дистанция 200 метров);

— мальчики от 6 до 8 лет (дистанция 200 метров);

— девочки от 9 до 11 лет (дистанция 300 метров);

— мальчики от 9 до 11 лет (дистанция 300 метров);

— девочки от 12 до 14 лет (дистанция 500 метров);

— мальчики от 12 до 14 лет (дистанция 500 метров);

— девушки от 15 до 18 лет (дистанция 500 метров);

— юноши от 15 до 18 лет (дистанция 500 метров);

— женщины от 19 до 30 лет (дистанция 500 метров)

— мужчины от 19 до 30 лет (дистанция 500

метров);

— женщины 31 год и старше (дистанция 500 метров);

Мужчины 31 год и старше (дистанция 500 метров);

11.00 – награждение победителей и призеров.

Предусмотрены специальные награды в номинациях:

— «Удачный дебют»;

— «За волю к победе»;

— «Самый патриотичный участник».

На забег приглашаются все желающие, имеющие справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Заявки на участие принимаются до 14.00 10 июня 2025 года на электронную почту: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

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