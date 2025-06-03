Опубликована программа забега, посвященного Дню России

Жителей Рязани приглашают принять участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Забег, посвященный Дню России» (6+), которое состоится 11 июня в Мемориальном парке. Торжественное открытие – в 10:00.
Программа соревнований:
09.00 – 09.55 – получение номеров зарегистрированными участниками;
10.00 – торжественное открытие мероприятия;
10.10 – старт забегов по возрастным группам:
— девочки от 6 до 8 лет (дистанция 200 метров);
— мальчики от 6 до 8 лет (дистанция 200 метров);
— девочки от 9 до 11 лет (дистанция 300 метров);
— мальчики от 9 до 11 лет (дистанция 300 метров);
— девочки от 12 до 14 лет (дистанция 500 метров);
— мальчики от 12 до 14 лет (дистанция 500 метров);
— девушки от 15 до 18 лет (дистанция 500 метров);
— юноши от 15 до 18 лет (дистанция 500 метров);
— женщины от 19 до 30 лет (дистанция 500 метров)
— мужчины от 19 до 30 лет (дистанция 500
метров);
— женщины 31 год и старше (дистанция 500 метров);
Мужчины 31 год и старше (дистанция 500 метров);
11.00 – награждение победителей и призеров.
Предусмотрены специальные награды в номинациях:
— «Удачный дебют»;
— «За волю к победе»;
— «Самый патриотичный участник».
На забег приглашаются все желающие, имеющие справку об отсутствии медицинских противопоказаний.
Заявки на участие принимаются до 14.00 10 июня 2025 года на электронную почту: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.
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